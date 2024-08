Cardi B incinta per la terza volta l'annuncio del divorzio da Offset

Cardi B è incinta del suo terzo figlio, e lo ha comunicato poche ore dopo la notizia della richiesta di divorzio dal marito Offset.

Cardi B incinta per la terza volta: il divorzio da Offset

“Con ogni fine arriva un nuovo inizio!” ha scritto la rapper statunitense in un post su Instagram “Sono così grata di aver condiviso questa stagione con te, mi hai portato più amore, più vita e soprattutto hai rinvigorito la mia forza“. Cardi B e Offset stanno insieme dal 2017 e condividono una figlia di 6 anni, Kulture Kiari, e un figlio di 2, Wave Set. Il New York Post è stato il primo a riportare la notizia della loro separazione, citando una fonte che aveva rivelato che i due “si sono allontanati“.

Gli alti e bassi della coppia

La cantante aveva chiesto il divorzio dal collega nel settembre del 2020, ma ha archiviato la pratica a novembre dopo essersi riconciliati. Nel dicembre 2018, pochi mesi dopo la nascita della primogenita, si era separata da Offset, commentando che lui l’aveva tradita. A gennaio, però, erano tornati insieme. Più di recente, nel giugno del 2023, è stato il rapper ad accusare la moglie di infedeltà, in concomitanza con l’uscita del suo singolo “Jealousy”. Successivamente ha ritirato le accuse.

Sarà davvero la fine?

A dicembre, Cardi B aveva dichiarato in una diretta su Instagram di essere “single da un minuto“. Nel 2024, si è tuttavia mostrata più volte in compagnia di Offset, che ha anche diretto il suo video “Like What“. In un’intervista di maggio, la 31enne aveva confermato a Rolling Stone che lei e il compagno stavano “bene insieme“. I fan della coppia attendono di capire se questa volta l’idillio sia finito per davvero.