Cardi B è stata ricoverata in ospedale per un'emergenza medica: il messaggio social

Ore di preoccupazione per i fan di Cardi B: la rapper ha comunicato inaspettatamente la notizia del ricovero in ospedale per un’emergenza medica.

Cardi B in ospedale

A dare la notizia del ricovero in ospedale è stata la cantante stessa con un post su Instagram:

“Sono così triste di condividere questa notizia, ma sono in ospedale per riprendermi da un’emergenza medica avuta negli ultimi due giorni e non sarò in grado di esibirmi al ONE MusicFest”.

Ai fan, la rapper ha annunciato di essere stata ricoverata per un’emergenza medica, ma non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito alle sue condizioni di salute. Ciò che è certo è che non potrà esibirsi al ONE MusicFest, previsto per il 26 e 27 ottobre ad Atlanta.

Cardi B e la diretta Instagram in un letto d’ospedale

I fan dell’artista erano già preoccupati perché lunedì, in una diretta su Instagram, Cardi B si era mostrata in un letto d’ospedale.

Nel video aveva denunciato un brutto scherzo telefonico di cui era stata vittima, nel quale qualcuno aveva chiamato i servizi di protezione dell’infanzia affermando che i suoi tre figli erano in pericolo.