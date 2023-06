Madonna ricoverata in ospedale, la cantante è in terapia intensiva: è stata...

Madonna ricoverata in ospedale, la cantante è in terapia intensiva: è stata...

La cantante Madonna è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale di New York dopo essere stata trovata priva di sensi.

Madonna è stata portata d’urgenza in un ospedale di New York dove è stata intubata e ricoverata nel reparto di terapia intensiva dopo essere stata trovata priva di sensi. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Page Six, i fatti risalgono alla giornata di sabato 24 giugno.