Entro la fine del 2024, Carlos Maria Corona diventerà fratello maggiore. Suo padre Fabrizio e la fidanzata Sara Barbieri sono in attesa del primo figlio. Che reazione ha avuto il ragazzo quando gli hanno comunicato la lieta novella?

Carlos Corona: la reazione all’arrivo del nuovo fratello

Fabrizio Corona e la baby fidanzata Sara Barbieri diventeranno genitori del primo figlio insieme. L’ex re dei paparazzi, intervistato dal settimanale Chi, ha svelato che la data presunta del parto è il 25 dicembre 2024. La compagna è al quarto mese di gravidanza e il sesso del bebè li ha colti un po’ di sorpresa: è un maschietto e loro sognavano una femminuccia. Come ha preso la lieta novella il primogenito Carlos? La sua reazione, a detta del padre, è stata più che positiva.

Carlos è felice: parola di Corona senior

Fabrizio Corona ha raccontato:

“Ora è tutto diverso, quando è arrivato Carlos ero giovane, avevo… Che avevo? 29 anni? Bruciavo. Ora me lo godrò di più. (…) Carlos è felice come non mai, ha un bellissimo rapporto con Sara. Ho pensato anche a lui, desiderando questo figlio. Il bimbo in arrivo è un altro Corona, i miei fratelli non hanno figli, Carlos, quando lui verrà al mondo, non sarà più solo“.

Carlos diventerà fratello maggiore e, nonostante la grande differenza d’età che lo separa dal bebè, è molto contento.

Carlos Corona ricoverato in clinica: quando uscirà?

Corona senior ha raccontato che attualmente Carlos è ricoverato in clinica. Dopo l’ultimo malore dello scorso dicembre, è entrato nella struttura per un percorso comunitario. Dopo 6 mesi ha iniziato a ricevere una serie di permessi, che gli hanno consentito ad esempio di partecipare al compleanno del padre e alla vacanza estiva in Sicilia. Fabrizio ha dichiarato: