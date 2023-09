Carlos Corona replica a Nina Moric: il messaggio inviato a Francesca Fagnani

Dopo la controversa intervista di Fabrizio Corona a Belve la sua ex, Nina Moric, ha replicato nei suoi confronti e a seguire, attraverso i social, è intervenuto anche il figlio Carlos Maria Corona, che si è rivolto alla conduttrice del programma Francesca Fagnani.

Carlos Maria Corona: la replica a Nina Moric

Fabrizio Corona ha rilasciato alcune pesanti dichiarazioni a Belve e su suo figlio è persino arrivato a dire “adesso sta male” e “non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo”. L’ex Re dei paparazzi ha anche parlato dell’ex moglie Nina Moric, sottolineando che lei non vedrebbe mai suo figlio e che lui non riesce a “colpevolizzarla od odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre”. A seguire Nina Moric ha scritto alcuni messaggi sui social che sembravano proprio essere indirizzati nei suoi confronti e ha affermato: “Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento. Ora racconti la tua richiesta di 3 anni di reclusione nei miei confronti. Sì, l’udienza sarà il 23 novembre. Per 10, 20, 30 nulla! Non vedo l’ora”.

Dopo lo scambio di battute tra i due sui social è intervenuto anche il figlio Carlos Maria Corona, che rivolgendosi a Francesca Fagnani ha detto nelle sue stories: “Francè non risponde a mi madre… Hai capito? Un bacio”. In sottofondo alle parole di Carlos si sente una voce maschile (presumibilmente quella dell’ex Re dei paparazzi) ridere. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Fabrizio Corona romperà ancora il silenzio in merito alla questione.