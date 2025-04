Un viaggio di accettazione e coraggio

Carly Tommasini, modella e attivista, è diventata un simbolo di resilienza e autenticità per la comunità LGBT+. La sua storia è quella di una persona che ha affrontato un lungo e difficile percorso di transizione, culminato in un’operazione di vaginoplastica avvenuta all’estero. Carly ha condiviso le sue esperienze, rivelando le sfide e le vittorie che ha incontrato lungo il cammino.

In un’intervista, ha dichiarato: “Il sentimento di dissociazione che avevo col mio corpo era così forte che l’unica sopravvivenza per me era quella di iniziare un percorso medicalizzato”. Queste parole riflettono una realtà che molte persone trans vivono, dove l’accettazione di sé diventa un atto di coraggio.

La lotta contro i pregiudizi

Nel suo racconto, Carly affronta anche il tema dei pregiudizi e delle aspettative sociali. “Quando ero un ragazzino gay, ero troppo femminile per essere un maschietto e tutti mi dicevano che ero una donna, una femminuccia. Ora che sono donna, mi dicono che sono troppo maschile per essere una donna”. Queste affermazioni evidenziano la difficoltà di trovare un posto nel mondo, un tema ricorrente per molte persone che si identificano al di fuori delle norme tradizionali di genere. La sua esperienza mette in luce la necessità di una maggiore comprensione e accettazione delle diversità.

Un cambiamento necessario

Carly ha anche parlato della sua decisione di operarsi all’estero, sottolineando l’importanza di non dover aspettare anni per un intervento che avrebbe cambiato la sua vita. “In Italia mi avevano dato disponibilità fra cinque anni, ma per me questi cinque anni d’attesa sarebbero stati come viverne trenta”. Questa affermazione mette in evidenza la frustrazione di molte persone trans che si trovano a dover affrontare lunghe liste d’attesa e burocrazia per ricevere le cure necessarie. La sua scelta di operarsi all’estero rappresenta un atto di autodeterminazione e un desiderio di vivere autenticamente.