Carmen Russo protagonista di un evento speciale a Bologna

Tutto è pronto per l’evento che, venerdì 22 novembre, avrà come protagonista un’autentica icona di stile, Carmen Russo, la quale, negli ultimi anni, ha riaffermato il suo ruolo di primo piano. Proprio lei, nei giorni scorsi, ha svelato personalmente ai suoi follower i dettagli di questa attesissima celebrazione.

Carmen Russo madrina ADMIRAL a Bologna

Amatissima dal pubblico di tutte le età, Carmen Russo sarà protagonista della serata ADMIRAL di Bologna per incontrare e intrattenere gli ospiti e per procedere al consueto taglio della torta. Con il suo inconfondibile charme, Carmen Russo sarà la protagonista di una serata che promette di essere straordinaria e indimenticabile. L’evento sarà accessibile a tutti gratuitamente e, a partire dalle 19.30, darà il via a una serata che prevede, oltre all’intrattenimento musicale, la preparazione di specialità gastronomiche

La nota ballerina, attrice e showgirl, in qualità di nuovo volto di ADMIRAL, nei prossimi mesi sarà infatti la protagonista di una serie di appuntamenti che la porteranno in lungo e in largo in tutto il Paese per impreziosire, grazie al suo entusiasmo irresistibile e coinvolgente, i numerosi eventi che saranno organizzati presso le diverse sale del brand.

Carmen Russo e ADMIRAL: una partnership all’insegna dei valori

Con la sua energia, ma soprattutto il suo carisma, Carmen Russo è la testimonial ideale di una realtà come ADMIRAL, che ha fatto del divertimento e della responsabilità i suoi cardini fondamentali.

Quello della nota diva della tv è infatti un mondo con innumerevoli punti di contatto con la realtà delle gaming hall del brand, che da sempre possono essere considerate simbolo di eleganza, fascino e autenticità, ma anche di determinazione e, soprattutto, di rispetto e serietà.

Al centro dell’impegno di ADMIRAL, del resto, c’è da sempre la sensibilizzazione verso il gioco responsabile: una filosofia che punta a offrire, in tutti i Paesi in cui il marchio è presente, un intrattenimento di alta qualità per garantire un’esperienza di gioco controllata.

Questo impegno si consolida in un’attitudine volta a fornire costantemente informazioni e strumenti utili a permettere scelte di gaming consapevoli: un servizio esclusivo, valorizzato da uno staff adeguatamente formato e periodicamente aggiornato, che garantisce, in ogni momento, un supporto e una consulenza dedicati.

Un evento dedicato all’accoglienza e dell’ospitalità

L’evento che si terrà a Bologna si prospetta innanzitutto come una serata dedicata all’accoglienza e all’ospitalità, pensata per valorizzare l’offerta delle sale ADMIRAL, ma anche rivolta a rafforzare il legame tra il brand e gli amanti dell’intrattenimento di qualità.

La presenza di Carmen Russo porterà agli eventi in programma nelle sale ADMIRAL e, in particolare, all’ormai imminente serata inaugurale prevista a Bologna, quel tocco di magnetismo, glamour ed esclusività, capace di arricchire l’esperienza dei presenti e rendere l’evento irripetibile.

L’appuntamento è venerdì 22 novembre, alle 19:30, presso ADMIRAL a via D. Creti n.30, a Bologna.