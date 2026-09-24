L'eurodeputato del Pd è arrivato al distributore in sella a un cavallo: "Non ci resta che lui."

Sui suoi canali social l’eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha pubblicato il video mentre si reca al distributore di benzina in sella a un cavallo, al fine di protestare contro l’aumento dei prezzi della benzina.

Caro benzina, Nardella a cavallo provoca il Governo: il video virale

L’eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha pubblicato sui suoi canali social un video in cui lo si vede arrivare davanti a un distributore di benzina, dove si vedono i prezzi superiori ai 2 euro al litro sia per la benzina che per il diesel, in sella a un cavallo.

L’obiettivo è quello di protestare contro appunto l’aumento dei prezzi. Nardella ha scelto la via dell’ironia: “Con questi prezzi non ci resta che lui, altro che bollo.”

Nardella a cavallo contro il caro benzina: la reazione degli utenti

Il video postato da Nardella sui social nel quale lo si vede arrivare a cavallo al distributore di benzina non è stato apprezzato da tutti, anzi diversi i commenti negativi, da chi lo invita a darsi “all’ippica che è meglio”, a chi è ancora più diretto “sei proprio un” prima dell’emoji.

molti i commenti di chi spiega di sentirsi preso in giro dal video, sotto al quale appaiono anche parole quali “irritante”, “sprezzante”, “arrogante”.