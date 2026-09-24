Sui suoi canali social l’eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha pubblicato il video mentre si reca al distributore di benzina in sella a un cavallo, al fine di protestare contro l’aumento dei prezzi della benzina.
Caro benzina, Nardella a cavallo provoca il Governo: il video virale
L’eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha pubblicato sui suoi canali social un video in cui lo si vede arrivare davanti a un distributore di benzina, dove si vedono i prezzi superiori ai 2 euro al litro sia per la benzina che per il diesel, in sella a un cavallo.
L’obiettivo è quello di protestare contro appunto l’aumento dei prezzi. Nardella ha scelto la via dell’ironia: “Con questi prezzi non ci resta che lui, altro che bollo.”
Nardella a cavallo contro il caro benzina: la reazione degli utenti
Il video postato da Nardella sui social nel quale lo si vede arrivare a cavallo al distributore di benzina non è stato apprezzato da tutti, anzi diversi i commenti negativi, da chi lo invita a darsi “all’ippica che è meglio”, a chi è ancora più diretto “sei proprio un” prima dell’emoji.
molti i commenti di chi spiega di sentirsi preso in giro dal video, sotto al quale appaiono anche parole quali “irritante”, “sprezzante”, “arrogante”.