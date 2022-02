Caro bollette, in arrivo il nuovo decreto Energia: cosa prevede

Il governo sta preparando un nuovo decreto contro il caro delle bollette: tra le ipotesi un ampliamento del bonus per le famiglie meno abbienti.

Nel Consiglio dei Ministri convocato per venerdì 18 febbraio il governo si appresta a discutere un nuovo decreto per mitigare il caro bollette del primo trimestre del 2022. L’esecutivo punterebbe a stanziare 4,5-5 miliardi di euro per sterilizzare gli oneri di sistema, potenziare il bonus per le famiglie meno abbienti ma anche varare norme sugli extra-profitti contenuti nel decreto Sostegni ter.