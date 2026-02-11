Casa Surace entra a far parte di 2WATCH: il fenomeno comedy italiano rafforza il network

Con oltre 10 milioni di follower complessivi e più di 100 milioni di impression mensili, il network si conferma come uno dei principali punti di riferimento italiani per i contenuti digitali e l’intrattenimento cross-platform.

Fondata nel 2015 da un gruppo di amici, Casa Surace è diventata rapidamente un fenomeno della rete grazie ai suoi video ironici che raccontano gli stereotipi e la vita quotidiana delle famiglie italiane.

In oltre dieci anni di attività, il brand ha collaborato con grandi marchi internazionali come Coca-Cola, Disney, Warner e Ferrero, pubblicando centinaia di branded content, due libri, partecipazioni televisive e eventi dal vivo come Saga Surace, che ha ospitato 30mila spettatori in pochi giorni.

L’ingresso di Casa Surace permette a 2WATCH di affiancare il marchio a realtà già consolidate come Vico Alleria e Ugolize, rafforzando l’offerta comedy e aumentando la capacità di sviluppare format originali, contenuti seriali e progetti cross-platform ad alto impatto. L’obiettivo del network è costruire un ecosistema editoriale che unisca ampia audience, qualità creativa e innovazione nella produzione digitale.

Secondo Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH, Casa Surace rappresenta un brand con un’identità forte e un universo narrativo unico, ideale per scalare la produzione, ottimizzare la monetizzazione e creare nuove opportunità sia digitali che offline. Per Simone Petrella, CEO di Casa Surace, la collaborazione con 2WATCH è come “allargare la famiglia”: nuovi format, apertura al mondo offline e rafforzamento della presenza sul mercato sono i prossimi passi della partnership.

Nei prossimi mesi, 2WATCH e Casa Surace lavoreranno insieme allo sviluppo di nuove linee editoriali e progetti commerciali, puntando su contenuti coerenti con l’identità del brand e sulle opportunità offerte dal mercato digitale italiano. Con questo ingresso, 2WATCH consolida ulteriormente il proprio portfolio e conferma la propria leadership nell’intrattenimento comedy online.