Casa Surace entra a far parte di 2WATCH: il fenomeno comedy italiano rafforza il network

Comedy italiana in crescita: il network si arricchisce di un nuovo volto

2WATCH, l’entertainment hub italiano di nuova generazione, annuncia l’ingresso di Casa Surace nel proprio portfolio, consolidando la propria posizione nel mondo della comedy online.

Con oltre 10 milioni di follower complessivi e più di 100 milioni di impression mensili, il network si conferma come uno dei principali punti di riferimento italiani per i contenuti digitali e l’intrattenimento cross-platform.

Fondata nel 2015 da un gruppo di amici, Casa Surace è diventata rapidamente un fenomeno della rete grazie ai suoi video ironici che raccontano gli stereotipi e la vita quotidiana delle famiglie italiane.

In oltre dieci anni di attività, il brand ha collaborato con grandi marchi internazionali come Coca-Cola, Disney, Warner e Ferrero, pubblicando centinaia di branded content, due libri, partecipazioni televisive e eventi dal vivo come Saga Surace, che ha ospitato 30mila spettatori in pochi giorni.

L’ingresso di Casa Surace permette a 2WATCH di affiancare il marchio a realtà già consolidate come Vico Alleria e Ugolize, rafforzando l’offerta comedy e aumentando la capacità di sviluppare format originali, contenuti seriali e progetti cross-platform ad alto impatto. L’obiettivo del network è costruire un ecosistema editoriale che unisca ampia audience, qualità creativa e innovazione nella produzione digitale.

fabrizio perrone ceo 2watch

Secondo Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH, Casa Surace rappresenta un brand con un’identità forte e un universo narrativo unico, ideale per scalare la produzione, ottimizzare la monetizzazione e creare nuove opportunità sia digitali che offline. Per Simone Petrella, CEO di Casa Surace, la collaborazione con 2WATCH è come “allargare la famiglia”: nuovi format, apertura al mondo offline e rafforzamento della presenza sul mercato sono i prossimi passi della partnership.

Nei prossimi mesi, 2WATCH e Casa Surace lavoreranno insieme allo sviluppo di nuove linee editoriali e progetti commerciali, puntando su contenuti coerenti con l’identità del brand e sulle opportunità offerte dal mercato digitale italiano. Con questo ingresso, 2WATCH consolida ulteriormente il proprio portfolio e conferma la propria leadership nell’intrattenimento comedy online.