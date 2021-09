Caso Amara: Lotti, 'su di me solo bugie, lo querelo una seconda volta'

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Ho già querelato l’avvocato Piero Amara con richiesta di risarcimento danni in sede civile per le dichiarazioni rilasciate in tv lo scorso 27 maggio 2021: fatto questo a suo tempo ampiamente riportato da agenzie di stampa e da altri organi di informazione.

Oggi sul Fatto Quotidiano si leggono altre affermazioni dell’avvocato Amara su di me totalmente inventate e prive di ogni fondamento che infangano il mio nome e il mio onore: motivo per cui stamattina ho depositato nei suoi confronti una seconda querela". Lo annuncia in una nota Luca Lotti.

"Sempre questa mattina, poi, con una mail, ho ricordato allo smemorato quotidiano diretto da Marco Travaglio l’esistenza della mia querela di maggio scorso.

Una querela che, per correttezza e completezza di informazione nei confronti dei lettori, speravo potesse essere citata insieme ai fantasiosi contenuti dei verbali pubblicati oggi”.