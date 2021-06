Caso Marò: Gasparri, 'ora proseguano lavoro con serenità'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – "Esprimo soddisfazione per la soluzione definitiva del caso dei due Marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. Abbiamo seguito questa vicenda in tutte le sue fasi. Mi recai anche in India con altri parlamentari nei momenti più difficili di questa vicenda.

Ora mi auguro non soltanto che cessi ogni iniziativa giudiziaria, come si evince dall'accordo raggiunto, ma che i nostri due Marò possano proseguire con serenità la loro attività nell'ambito delle Forze Armate". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della commissione Difesa di Palazzo Madama.