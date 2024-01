Il parlamentare di FdI Emanuele Pozzolo è il legittimo proprietario della pistola da cui la notte di Capodanno è partito un colpo che ha ferito (in maniera non grave) il genero di un agente della scorta di Alessandro Delmastro. Il deputato si difende: “Non ho sparato io” – ma sul caso sono ancora in corso le indagini.

Caso Pozzolo, rischio sospensione da parte di FdI: le novità

Nel frattempo, sembra essere sempre più possibile l’eventualità che Fratelli d’Italia prenda un serio provvedimento nei confronti di Pozzolo. Secondo quanto si apprende, il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni starebbe anche pensando ad una sospensione del parlamentare. Non da escludere che lo stesso Pozzolo possa agire in prima persona con un’autosospensione.

Caso Pozzolo, rischio sospensione da parte di FdI: le indagini

Mentre si è ancora in attesa dell’esito dello Stub, l’esame per la presenza di polvere da sparo su mani e vestiti, e si ascoltano i tanti testimoni presenti alla festa organizzata nei locali della Pro Loco del paesino sito nel Biellese, una domanda non ha ancora trovato risposta. Perché Emanuele Pozzolo ha portato con sè una North American arms LR22 e, soprattutto, perché ha deciso di estrarre l’arma? Le indagini verteranno a fare luce proprio su questo punto.