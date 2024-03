Rischia oltre 2 anni di carcere Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio che durante la premiazione del Mondiale di calcio femminile, baciò sulla bocca la calciatrice Jennifer Rubiales. Secondo il giudici, non solo non era consenziente ma il momento è stato seguito da diverse pressioni nei confronti della ragazza.

Il bacio fra Rubiales e Jennifer Hermoso

È accusato di aggressione sessuale e coercizione, Luis Rubiales. L’ex presidente della Federcalcio è noto per il bacio a Jennifer Hermoso durante la premiazione dei Mondiali di calcio femminile il 23 agosto 2023. Dopo quel fatto, che non era stato consenziente come l’uomo ha voluto fa credere, ci sono state diverse pressioni nei confronti della calciatrice, per dire il falso e quindi scagionarlo dalle accuse.

Per questo motivo la procura spagnola ha chiesto una pena di oltre due anni, configurando i reati di aggressione sessuale e coercizione.

Le conseguenze del gesto per la Hermoso e gli altri imputati oltre a Rubiales

Questo è solo un nuovo importante capitolo di un processo che sarà ancora molto lungo. In effetti sul banco degli imputati ci sono anche altri individui.

Ad esempio il direttore sportivo della nazionale maschile Albert Luque, un ex allenatore della selezione femminile Jorge Vilda e l’ex responsabile marketing della Federcalcio Ruben Rivera.

Tutti avrebbero effettuato coercizione nei confronti della Hermoso, proprio come Rubiales.

La situazione ha creato inoltre nella ragazza, una situazione di ansia e forte stress, di cui ha sofferto per molti mesi.

Prossimo passo sarà valutare la proposta di carcere e decidere se confermarla o meno.