Caterina Balivo è uno dei volti più apprezzati del pomeriggio televisivo con il suo programma “La volta buona” dove invita volti noti dello spettacolo e della televisione per raccontare la loro vita e farli esibire in performance che riescono a catturare l’attenzione del pubblico, lo ha fatto anche nella puntata andata in onda ieri, 23 gennaio.

Il ricordo del grande Tony Dallara

La puntata si è aperta con il ricordo del grande Tony Dallara, scomparso improvvisamente di recente e amico di Caterina, presente per diverse volte nel programma.

A rendere il giusto tributo al cantante la presenza in video collegamento della moglie Patrizia, le due hanno insieme ripercorso gli ultimi momenti di Tony, ricordando la bara blu e l’assenza che egli ha suscita nella moglie e in chi gli ha voluto bene.

Caterina Balivo in lacrime per le parole di Rosanna Vaudetti

Dopo il tributo a Tony Dallara l’argomento si è spostato su come si possa affrontare la morte, con lei in studio diversi ospiti che per età anagrafica stanno seriamente pensando a cosa possa significare quel momento.

Tra gli ospiti, come riportato da CaffeinaMagazine.it anche Rosanna Vaudetti che, dall’alto dei suoi 88 anni, ha parlato con naturalezza di quel momento e di come sia già preparata – “ho già messo da parte il vestito da indossare” – ha dichiarato, dimostrando serietà dietro le sue decisioni.

Dopo quell’affermazione, Caterina Balivo non ha più retto ed è scoppiata in un pianto carico di emozione che ha raccolto tutto il pubblico, sia quello in studio che a casa. Questo a riprova che la morte tocca tutti indipendentemente dall’età.