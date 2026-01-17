Roberta Capua parla della morte del marito Stefano Cassoli

In un’emozionante puntata di Verissimo, Roberta Capua ha condiviso la sua esperienza personale riguardante la prematura scomparsa dell’ex marito, Stefano Cassoli. Questo evento tragico ha segnato profondamente la vita della conduttrice e del loro unico figlio, Leonardo. La morte di Stefano, avvenuta in circostanze inaspettate, ha lasciato un vuoto incolmabile.

Il tragico incidente

Roberta ha raccontato che Stefano, un imprenditore bolognese, è deceduto a 58 anni a causa di un malore che lo ha colto all’improvviso. La situazione si è aggravata quando è caduto e ha sbattuto la testa, portandolo in coma per alcuni giorni prima di perdere la vita. “È stata una notizia che ci ha lasciati senza parole”, ha dichiarato Roberta, sottolineando quanto fosse difficile elaborare un tale lutto, soprattutto considerando che la coppia si era separata.

Una relazione complessa

Nonostante la separazione avvenuta circa due anni fa, Roberta ha sempre considerato Stefano come un punto fermo nella sua vita. “È stato l’uomo più importante per me e il papà di Leo”, ha detto visibilmente commossa. La loro relazione, sebbene si fosse conclusa, è rimasta caratterizzata da un legame profondo, un affetto che è sopravvissuto anche dopo la rottura. “Abbiamo sempre mantenuto i contatti e ci siamo visti anche il giorno prima del tragico evento”, ha aggiunto, evidenziando la complessità delle separazioni, che a volte possono nascondere rancori, ma non nel loro caso.

Il dolore e la speranza

Roberta ha rivelato che la perdita di Stefano non ha solo colpito lei, ma ha avuto un forte impatto anche su Leonardo, che ora vive all’estero. “Ho detto tutto a mio figlio, è cresciuto e merita la verità”, ha spiegato. Con il cuore pesante, madre e figlio hanno affrontato il momento della consegna dei diplomi, mentre il pensiero per il papà aleggiava tra loro. “È stato un momento difficile, ma abbiamo cercato di onorare la sua memoria”, ha raccontato.

Guardando al futuro

Oggi, Roberta si trova in un momento di riflessione e speranza. Nonostante il dolore, ha espresso il desiderio di trovare un nuovo amore. “Il mio cuore si sta lentamente aprendo alla vita”, ha affermato, dimostrando una resilienza straordinaria. La conduttrice ha sottolineato che ogni giorno è un’opportunità per ricominciare e che, anche se Stefano rimarrà sempre una parte della sua vita, è pronta a guardare avanti.

Conclusioni

La storia di Roberta Capua è una testimonianza di come la vita possa riservare sorprese inaspettate e come sia possibile affrontare le avversità con coraggio. La sua apertura a Verissimo non solo ha messo in luce il suo dolore, ma ha anche rappresentato un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno vivendo situazioni simili. La vita continua, e con essa, la necessità di cercare la felicità e il significato anche nei momenti più bui.