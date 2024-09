Catherine Zeta-Jones decide di farsi fotografare nuda come omaggio di compleanno per Michael Douglas, sostenendo: "Dopo più di un quarto di secolo insieme, non sapevo più che altro fare".

Catherine Zeta-Jones ha scelto un regalo di compleanno insolito per Michael Douglas, suo marito, che ha appena compiuto 80 anni: ha postato una sua foto nuda su Instagram. Il motivo di questa scelta? Dopo oltre un quarto di secolo trascorso insieme, l’attrice ha dichiarato di essere a corto di nuove idee per festeggiare l’occasione. La stessa Zeta-Jones ha compiuto 55 anni lo stesso giorno del marito e ha preso la decisione di condividere questo regalo particolare con i suoi follower. La loro relazione è una delle più durature di Hollywood; si sono sposati nell’anno 2000 e hanno due figli, Dylan Michael, nato nello stesso anno del matrimonio, e Carys Zeta, nata nel 2003. Nonostante tutto, come la maggior parte delle coppie, anche loro hanno dovuto affrontare periodi di crisi. Douglas, tra l’altro, è stato affetto da una dipendenza dal sesso e ha combattuto un tumore alla gola da cui è fortunatamente guarito. D’altro canto, alla diva è stato diagnosticato un disturbo bipolare e ha sperimentato fasi di depressione. Nel 2013 Zeta-Jones ha dovuto essere di nuovo ricoverata per depressione e ha chiesto a Douglas di lasciare l’abitazione coniugale. Tuttavia, dopo un periodo di separazione temporaneo, la coppia si è riconciliata nel 2014 e l’amore ha trionfato nuovamente.