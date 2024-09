C'è polemica intorno a Letizia Petris e Paolo Masella, si presume che stiano organizzando incontri a pagamento con i loro sostenitori?

Letizia Petris e Paolo Masella, ex partecipanti del Grande Fratello, sono nuovamente al centro delle polemiche dopo essere stati accusati di richiedere pagamenti elevati per le loro apparizioni e incontri con i fan. Dopo l'apertura della nuova macelleria di Masella, sui social sono apparsi dei volantini che promuovono un evento a pagamento con i due. Nonostante le accuse di voler capitalizzare sul loro successo televisivo, Masella smentisce di voler sfruttare i fan per arricchirsi, etichettando le accuse come malintesi. Tuttavia, persistono dubbi sulla destinazione dei fondi raccolti per l'evento.

A poche ore dall’ultimo scandalo che l’ha coinvolta, Letizia Petris torna a essere al centro delle discussioni. Lei ed il suo compagno, Paolo Masella, sono ancora una volta l’argomento principale di conversazione per molti. Sicuramente, un po’ di attenzione mediatica non fa mai male, specialmente con il debutto della nuova stagione del Grande Fratello che rischia di farli cadere nell’oblio. Tuttavia, se a pagarne il prezzo sono i loro stessi sostenitori, la situazione diventa leggermente sgradevole. Vediamo cosa è accaduto.

Pochi giorni fa, numerosi partecipanti della precedente edizione del GF si sono riuniti per la presentazione della nuova macelleria di Paolo Masella. Molte persone hanno apprezzato il fatto che i due non abbiano cercato di intraprendere una carriera televisiva, come hanno fatto alcuni dei loro ex colleghi, rimanendo con i “piedi per terra”. Investire i guadagni ottenuti dal reality show nella creazione di un business sembrava un’azione commendevole e umile. Ma c’è sempre un lato negativo della medaglia.

Non erano forse Paolo e Letizia che, al termine del loro soggiorno nella casa del GF, pretendevano ingaggi esorbitanti per le loro apparizioni? Temo che lo abbiano fatto di nuovo, richiedendo questa volta il denaro direttamente ai loro fan. Vuoi incontrare Paolo e Letizia? Devi sborsare del denaro! Ma i due smentiscono tutto.

La scorsa notte, nelle loro storie Instagram sono apparsi due volantini in cui promuovono un incontro con i fan, come fanno tutti gli ex concorrenti del GF, per trascorrere una serata con i loro supporter. Il problema è che nel volantino si discute di costi di partecipazione all’evento (ben 35 €!) e questo non è stato ben accolto.

L’indignazione è crollata sui social dove Paolo e Letizia sono stati etichettati come “ingannatori”, accusati di avere atteggiamenti arroganti mascherati da umiltà e di voler monetizzare sul loro incontro con i fan. In difesa del duo, è da notare che tutte le celebrità e i musicisti, di solito, richiedono una certa somma, anche significativa, per i meet&greet. Tuttavia, qui non si tratta di star di fama internazionale o di artisti che riempiono gli stadi, ma di partecipanti al Grande Fratello! Paolo Masella ha prontamente risposto alle accuse, smentendo di aver mai intenzione di sfruttare l’affetto e il sostegno dei fan per arricchirsi. In una dichiarazione rilasciata sulle sue storie Instagram, ha bollato come inaccettabile e frutto di malintesi ogni accusa rivolta a lui e a Letizia. Tuttavia, il volantino è ben visibile, con il costo per l’incontro chiaramente elencato, incluso le istruzioni per il pagamento. Questo può essere semplicemente un’ulteriore mancanza di comunicazione? Normalmente, per partecipare a eventi o incontri, c’è un costo da versare al locale che ospita l’evento. Il dibattito si è acceso per questa mancanza di trasparenza sulla destinazione dei fondi, che sembra finire nelle tasche di Paolo e Letizia piuttosto che nell’organizzazione o nel locale. Tuttavia, speriamo ancora nella loro onestà.