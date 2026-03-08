A “C’è posta per te” di sabato 7 marzo la storia di Francesco, accusato dalle sue due figlie di essersi allontanato dopo il secondo matrimonio.

A “C’è posta per te” Chiara e Marilena decidono di mandare la lettera al padre Francesco e alla nuova moglie. Le due giovani donne vorrebbero ricucire il rapporto con il padre il quale, dopo la morte della madre, si è risposato con la vicina di casa Maria e da allora, e per ben 17 anni, i rapporti sono diventati freddi. Non appena aprono la busta, Maria decide di lasciare lo studio, mentre Francesco rimane, con Chiara che durissima dice: “chi è questa signora ne abbiamo avuto dimostrazione ora, ma permettimi papà, io ti rispetto, ma non sei stato neanche uomo: sei tu che non ha gestito questa situazione, sei tu che non dovevi permettere a questa donna di mettersi tra noi.” E Marilena: “tu non sei felice, e si vede. Tu hai bisogno delle tue due figlie, e dei nipoti. La signora Maria non è nessuno per toglierci il padre, nessuno.” Francesco a questo punto dice che quando si è risposato è stata Chiara a non volere aver nessun rapporto con Maria e la discussione si accende con accuse reciproche. Poi la scelta di Francesco.

C’è posta per te, la moglie non vuole: Francesco incontra le figlie, la confessione

Chiara e Marilena dicono di essere in studio anche per chiarirsi con Maria che, però, se ne è andata. A un certo punto Maria De Filippi chiede a Francesco se una sera può andare a mangiare una pizza con le figlie, con lui che risponde che non vuole lasciare da parte Maria. Dopo vari tentativi alla fine al conduttrice riesce a far ammettere a Francesco che vorrebbe vedere le figlie che, però, a questo punto non sono più disposte. Maria De Filippi alla fine riesce a far ragionare le figlie e la busta alla fine si apre.