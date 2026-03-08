Nella puntata di ieri sera, sabato 7 febbraio 2026, di “C’è posta per te”, la storia di Viviana e Salvatore, con lei che chiede perdono al marito dopo averlo tradito per ben tre volte. Ecco cosa ha scelto di fare lui alla fine.

A “C’è posta per te” la storia di Viviana e Salvatore. E’ lei che chiama la trasmissione di Maria De Filippi per cercare di riconquistare il marito che ha tradito per tre volte. Il tutto è cominciato nel 2019 dopo che Viviana si è sottoposta a un intervento di bypass gastrico perdendo 45 kg. Così ha iniziato a piacersi di più e a trovare gratificanti le attenzioni di altri uomini. Dopo i primi due tradimenti, il marito la perdona, quando però tradisce per la terza volta, Viviana è convinta di essersi innamorata di quest’altro uomo con cui inizia una relazione, anche se dopo poco comincia a rivedere anche Salvatore che diventa il suo amante. Alla fine Viviana lascia l’uomo di cui si era invaghita perché non vuole perdere il marito che però ha paura che possa accadere di nuovo e non la fa tornare a casa: “sono qui per chiederti scusa per tutto il male che ti ho fatto, ti ho ferito sempre di più. Non c’è una spiegazione, lo sai, te l’ho sempre detto, non la cerco perché non c’è. Non so vivere senza di te.”

C’è posta per te, Viviana tradisce tre volte il marito e tenta di riconquistarlo: la decisione di Salvatore

Dopo le scuse da parte di Viviana a “C’è posta per te“, Salvatore è di fronte alla scelta se aprire o meno la busta. L’uomo spiega di aver sofferto troppo soprattutto dopo il terzo tradimento e quindi dopo vari ragionamenti decide di non aprire la busta: “sarei incoerente con me stesso. Sarebbe tradire me stesso ma per lei ci sarà sempre perché è la mamma dei miei figli.”