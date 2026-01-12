Sabato sera è andata in onda la prima puntata del 2026 di “C’è posta per te”. Tra i protagonisti del programma Mediaset di Maria De Filippi Assia e Manuel, con quest’ultimo che ha chiesto aiuto alla produzione per chiedere perdono alla ragazza, per averla tradita.

C’è posta per te: Manuel chiede perdono ad Assia

A “C’è posta per te” di sabato scorso, 10 gennaio 2026, protagonisti Assia e Manuel, giovanissima coppia, con un lungo passato insieme alle spalle. E’ stato Manuel ha chiamare la produzione per chiedere perdono ad Assia di averla tradita. Insieme da quando erano adolescenti, la scorsa estate la ragazza ha scoperto che Manuel le è stato infedele, tradendola con la vicina di casa. In trasmissione lui le chiede perdono davanti a tutta Italia e Assia, dopo una titubanza iniziale, è scoppiata in lacrime e ha deciso di aprile la busta. La puntata è stata registrata circa due mesi fa. I due ragazzi stanno ancora insieme?

C’è posta per te, la scoperta su Assia e Manuel: cos’è successo dopo la puntata

Molti telespettatori che hanno assistito alla puntata di sabato scorso di “C’è posta per te“ si sono chiesti se, dopo la decisione da parte di Assia di aprire la busta, lei e Manuel, dopo due mesi, stanno ancora insieme. A dare la riposta gli stessi ragazzi, attraverso i social. Prima Manuel ha pubblicato in una storia una foto di coppia, scrivendo “Ti amo nonostante tutto“, poi Assia, dopo la puntata di sabato, tra post e storie ha scritto: “Non c’è mai una fine”, “Non tutte le storie sono perfette. La nostra no. Abbiamo sofferto, pianto tanto, ma quando l’amore è vero, a volte sceglie di lottare, invece di scappare. Oggi siamo qui, più consapevoli e più veri.”