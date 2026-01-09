Sabato 10 gennaio 2026 vede il ritorno in televisione di uno dei programmi storici della rete del gruppo televisivo di Pier Silvio Berlusconi ovvero “C’è Posta per te” che con questa edizione taglia un traguardo importante, i 26 anni di programmazione continua. Le anticipazioni della puntata.

C’è Posta Per Te ed il suo format vincente

C’è Posta Per Te è un programma ideato da Maria De Filippi che ha visto il debutto sulla rete ammiraglia del Biscione nel 1999 e da quel momento ha continuato ininterrottamente facendo appassionare milioni di telespettatori.

Il suo segreto, un format esportato in ben 24 paesi, anche in USA, che è semplice ma allo stesso tempo molto efficace.

Si basa essenzialmente sul rapporto tra il mittente ed il destinatario e la “lettera” al centro è l’effettivo incontro che avviene in studio. Le lettere inviate e prese dai postini sono state migliaia, con richieste di riappacificamento, di incontro con i propri idoli o con familiari lontani.

Gli ospiti della prima puntata

La prima puntata della 26esima stagione vedrà la messa in onda domani 10 gennaio in prima serata su Canale 5.

Come sempre vi saranno ospiti illustri che parteciperanno accontentando le richieste di chi ha inviato la propria lettera nella speranza di un incontro.

Tutti gli occhi saranno puntati come riportato da Leggo.it su Raoul Bova e la star televisiva internazionale Can Yaman che dopo aver stregato tutti con la sua interpretazione in Sandokan renderà indimenticabile la serata di una sua fan.