Le voci di una nuova crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata tengono banco tra i fan e media. Dopo una separazione e una successiva riconciliazione, la coppia sembra oggi affrontare tensioni che alimentano dubbi e curiosità sui social, mentre smentite ufficiali escludono tradimenti o terze persone coinvolte. Ecco cosa sta accadendo tra i due.

Nuove tensioni tra Alice Campello e Alvaro Morata

Il rapporto tra Alice Campello e Alvaro Morata sembra attraversare nuovamente un momento delicato. L’influencer italiana e il calciatore spagnolo, già protagonisti di una separazione annunciata un anno fa e seguita da una riconciliazione nella primavera del 2025, sembrano oggi confrontarsi con segnali di possibile crisi.

Tra gli indizi che hanno alimentato i sospetti dei fan ci sono foto recenti di Alice senza fede, la rimozione del cognome “Morata” dal suo profilo social e l’assenza di interazioni reciproche da quasi un mese. L’ultimo contenuto pubblicato insieme risale infatti al 5 novembre, mentre le modifiche ai rispettivi profili ricordano quanto già accaduto durante la loro precedente crisi.

Crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata: c’è di mezzo un tradimento?

Nonostante le voci di tensione, dalla Spagna arrivano conferme che escludono infedeltà. La giornalista Alexia Rivas ha raccontato di aver ricevuto messaggi direttamente da Morata, che avrebbe voluto chiarire la situazione: “Mi assicura che non esiste nessuna terza persona e men che meno un’infedeltà. Me lo giura quasi sui suoi figli“, Anche il giornalista Javi Hoyos ha ribadito che i due “si amano tantissimo, non ci sono terze persone. Non ci sono stati tradimenti… stanno attraversando un ostacolo, una crisi, ma entrambi stanno lottando per la famiglia e i loro figli“.

In passato, Alice Campello aveva spiegato le ragioni della precedente separazione durante il podcast di Laura Escanes: “Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci“. Oggi, mentre i fan osservano con apprensione i segnali social, resta da capire se si tratti di un semplice momento difficile o di tensioni più profonde.