In una lunga intervista, Alice Campello rivela qual è stato il vero motivo della separazione con Alvaro Morata. Scopriamo cosa ha detto l’influencer.

Alice Campello e l’amore ritrovato con Alvaro Morata

Alla notizia della separazione in tanti ci erano rimasti male, in quanto Alice Campello e Alvaro Morata sembrano proprio essere la coppia perfetta. Dopo un periodo lontani, i due si sono però ritrovati, per la gioia anche dei tanti fan. Adesso la coppia sembra nuovamente felice, assieme ai loro quattro figli, Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella. In una lunga intervista a Hola, la Campello ha detto che “non esiste una relazione perfetta, ma esiste il vero amore, e quando c’è il vero amore ci si impegna fino alla fine. Oggi siamo di nuovo felici.” Ma, come mai si erano separati? E’ la stessa influencer a rivelare qual è stata la vera causa della loro rottura. Scopriamola insieme.

Alice Campello svela il vero motivo della separazione con Morata: rivelazioni sorprendenti

Oggi Alice Campello e Alvaro Morata sono nuovamente una coppia felice, dopo diversi mesi di separazione. All’interno della lunga intervista per Hola, l’influencer ha rivelato il vero motivo che li ha fatti separare lo scorso anno. Dopo aver partorito la loro ultima figlia, Alice ha confessato di non essere stata bene e che, nello stesso periodo, anche suo marito ha vissuto un momento difficile: “non stavo bene. Quando ho partorito ho passato momenti davvero brutti, sono stata molto malata per diversi mesi e non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente. Anche Alvaro stava male per altri motivi personali e nessuno dei due sapeva come uscirne. Quando uno dei due sta bene e l’altro sta male in una relazione, quello che sta bene può aiutarti a superarla, ma se entrambi state male, è molto difficile.” La Campello ha anche aggiunto che lei e Morata, sotto certi aspetti, sono stati immaturi.