Alice Campello è tornata a parlare pubblicamente del suo rapporto con Álvaro Morata, e lo ha fatto in uno dei contesti più intimi e seguiti della televisione italiana: il salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Tra emozioni trattenute a fatica e ricordi condivisi, l’influencer ha aperto il cuore, raccontando un momento delicato della sua vita personale. E tra le righe, emerge una verità che molti speravano: tra lei e Morata, la fiamma non si è mai spenta.

La rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata

​Alice Campello e Álvaro Morata hanno annunciato la loro separazione nell’agosto del 2024, sorprendendo molti fan che li consideravano una coppia solida e affiatata. Secondo quanto riportato, la decisione sarebbe stata influenzata da una serie di fattori personali e professionali.​ In un’intervista a Verissimo, Alice ha spiegato che non c’è stata una crisi specifica tra lei e Álvaro, ma piuttosto una combinazione di elementi che non sono stati gestiti adeguatamente.

Il 28 gennaio 2025, diversi media hanno riportato la loro riconciliazione, evidenziata da una foto condivisa sui social in cui si scambiavano un bacio, simbolo del loro rinnovato legame.

Alice Campello e Alvaro Morata, la verità sulla separazione e sul ritorno di fiamma

L’influencer ha spiegato che tra lei e Álvaro Morata non c’è mai stata una vera crisi. La separazione, secondo le sue parole, è stata il frutto di diversi fattori e di una mancanza di maturità da parte di entrambi. Ha ammesso che sono stati molto impulsivi e ha definito quella decisione come l’errore più grande della loro vita. Ha aggiunto che la situazione è stata gestita male, ma che fa parte del percorso umano sbagliare e imparare, sottolineando come questa esperienza li abbia fatti crescere molto.

“Oggi tra di noi è ancora più bello perché abbiamo imparato a non dare nulla per scontato. Gestiamo meglio le liti, in modo più maturo. Ci siamo riscoperti, capiti, e sappiamo prendere il lato positivo delle cose”, ha dichiarato Alice Campello.

Ora, Alice Campello e Álvaro Morata vivono in Turchia, dove il calciatore si è trasferito per motivi professionali. Ha descritto Istanbul come una città accogliente, dove si trovano bene, nonostante le difficoltà non siano mancate. Nella lunga intervista, Alice ha sottolineato come le conquiste raggiunte insieme non possano essere minate nemmeno dalla gelosia. In passato, ha ammesso, tendeva a voler controllare tutto, ma le voci su una presunta infedeltà del marito non l’hanno turbata più di tanto, perché sapeva che non erano fondate. Se ci fosse stato qualcosa di concreto, ha affermato, sarebbe emerso.