Lo scorso agosto, la notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello ha sorpreso tutti. La crisi sarebbe stata causata dalle loro incomprensioni e, nonostante l’amore, sembrava che la riconciliazione fosse impossibile. Oggi, però, con grande sorpresa, l’influencer non è più così categorica e lascia intravedere una possibilità.

Le ultime dichiarazioni di Alice Campello dopo la rottura con Alvaro Morata

Alice Campello, come riportato da Oggi, ai giornalisti che le chiedevano di un possibile ritorno con Alvaro Morata, ha risposto:

“Non so neanche cosa mangerò o cosa farò domani, la vita cambia e ti sorprende tutti i giorni, per cui tutto è possibile. Io non mi chiudo a niente e non so cosa possa succedere con Alvaro”.

Alice e Alvaro continuano a frequentarsi per il bene dei loro quattro bambini, Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella, che si sono adattati rapidamente alla nuova vita a Milano. L’ex coppia trascorrerà insieme anche il Natale, poiché i bambini hanno chiesto di fare i biscotti tutti insieme, e la loro felicità è la cosa più importante per i genitori:

“Alvaro sarà sempre la mia famiglia, indipendentemente da tutto. Ci siamo lasciati perché non stavamo bene, io con me stessa e lui con se stesso, e questo creava incomprensioni continue”, ha aggiunto l’influencer.

La rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata

Ad agosto, il calciatore ha annunciato la separazione da Alice Campello, dopo 8 anni di relazione e 7 di matrimonio. Secondo quanto affermato dalla coppia, le cause non sarebbero da attribuire a tradimenti o mancanze di rispetto. L’influencer ha spiegato che avevano vissuto tutto troppo in fretta, facendo riferimento ai numerosi traslochi, ai figli, al lavoro, alle sue difficoltà legate alla depressione post partum e a quelle professionali di lui.

Nonostante la separazione, però, i due hanno mantenuto un legame forte, tanto che in questi mesi sono stati avvistati a Milano con i bambini, e la modella è stata fotografata in alcune occasioni con la fede al dito.