Cecilia Rodriguez fa discutere il web. La showgirl argentina avrebbe pronunciato la frase incriminata nel corso di uno shooting fotografico con un cavallo a Fuerteventura, alle Canarie.

Cecilia Rodriguez e lo shooting con il cavallo

Torna a far discutere un vecchio video di Cecilia Rodriguez, per la campagna del brand Me Fui nel 2018. Oggi la showgirl ha ben pensato di condividere una seconda volta il video sul suo profilo e i commenti negativi non si sono fatti attendere.

Il discorso, oggetto di polemiche, è stato il seguente:

“Chechu vuoi dire qualcosa prima di salire?”, le chiede chi fa il video. E lei: “Ma io vorrei dire che in un’altra vita vorrei tr***are un cavallo. Uno così come questo“.

L’intento era probabilmente di proporre un pensiero spiritoso, ma gli utenti non hanno affatto apprezzato, ritenendo quelle parole molto volgari.

Le parole di Cecilia Rodriguez e le polemiche sul web

Quanto accaduto ha sollevato alcune polemiche, la principale ha messo in luce la responsabilità delle influencer sui social vista la platea diversificata: da bambini, giovani e adulti. Quella che può sembrare soltanto una battuta leggera in un contesto privato, in un contesto pubblico può, invece, facilmente trasformarsi in un’affermazione discutibile e prendere una piega sbagliata.