Dopo il matrimonio da sogno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno godendo una lunga luna di miele in Sardegna. La neo sposina, adesso che può concedersi un po’ di sano relax, ne ha approfittato per fare uno scherzo al compagno.

Cecilia Rodriguez: lo scherzo finito male a Ignazio Moser

Da oltre 7 anni, ossia da quando si sono conosciuti nella casa del GF Vip, Cecilia Rodriguez è vittima degli scherzi di Ignazio Moser. E’ per questo che, dopo il magnifico matrimonio in Toscana, Chechu ha pensato di vendicarsi, ma la burla non è andata proprio come sperava.

Ignazio si spaventa e colpisce Cecilia

Per il lungo soggiorno in Sardegna, dove trascorreranno tutta l’estate, Cecilia e Ignazio hanno affittato una grande villa con piscina. E’ nella cucina della dimora, che la Rodriguez ha voluto fare uno scherzo a Moser, sorprendendolo alle spalle. Il neo sposino si è spaventato talmente tanto che ha colpito la mogliettina, facendola cadere a terra.

Cecilia e Ignazio: lo scherzo continua

“Ti ho fatto male“, ha esclamato Ignazio appena si è reso conto di aver colpito Cecilia. La Rodriguez, ridendo, ha replicato: “Sì, un poco“. Passato lo spavento, la sposina ha condiviso il video dello scherzo su Instagram e ha scritto: “Lo spavento più bello di questi sette anni, si è spaventato così tanto che mi ha buttato per terra. Sto maleeeee”. Moser, però, promette vendetta: “La pagherà cara la nostra Chechu… la pagherà molto cara“.