Corsa al pronto soccorso per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: cosa è successo?

Ore difficili per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La sorellina di Belen, fresca di nozze, ha raccontato di essere finita al pronto soccorso con il marito perché uno dei pargoli pelosi non respirava bene.

Brutto spavento per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Grande spavento per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, in viaggio di nozze in Sardegna. I due, dopo essersi giurati amore eterno, si sono diretti sull’isola italiana, dove trascorreranno tutta l’estate. E’ qui che hanno vissuto attimi di paura, quando uno dei loro cani, Ercolino, ha richiesto le cure del pronto soccorso.

Il racconto di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha raccontato via Instagram che lei e Ignazio Moser si sono visti costretti a portare il cane al pronto soccorso veterinario più vicino. Ha dichiarato:

“Adesso Ercolino sta un pochino meglio, ma stanotte siamo dovuti andare al pronto soccorso perché non stava tanto bene. Tremava, si lamentava e non respirava bene. Sembra che abbia preso una bronchite, solo che ieri aveva 39 e mezzo di febbre. Ci siamo spaventati molto, ma adesso fortunatamente riposa”.

Come sta Ercolino?

Ercolino è uno dei due Jack Russell di Ignazio e Cecilia, quello che è entrato in famiglia dopo Aspirina. Dopo la visita del veterinario, il cucciolo sta un po’ meglio e la speranza dei coniugi è che si riprenda il prima possibile. La Rodriguez ha concluso: