Celebrazione del Volontariato a Palermo: Intervento di Sergio Mattarella

Il volontariato è un valore fondamentale di solidarietà e dedizione per il nostro Paese, l'Italia.

Il volontariato si configura come un elemento essenziale per la crescita e lo sviluppo di una società più coesa e solidale. La cerimonia di chiusura di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025 ha rappresentato un momento significativo per riflettere sull’importanza di tale impegno. Durante l’evento, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il valore dei volontari, definiti come veri patrioti, che contribuiscono attivamente al bene comune.

Il valore della solidarietà nel volontariato

In occasione della cerimonia, Mattarella ha evidenziato come il volontariato non sia solo un’attività, ma una vera e propria forza culturale e sociale capace di formare e educare. Questo impegno si traduce in un patrimonio morale che arricchisce l’intera nazione, promuovendo principi fondamentali come la partecipazione e la solidarietà. La sua presenza a Palermo ha messo in risalto l’importanza di riconoscere e valorizzare il lavoro dei volontari, che operano in silenzio ma con grande dedizione.

Le iniziative di Palermo

La manifestazione è stata organizzata dal CeSVoP, il Centro servizi per il volontariato di Palermo, in collaborazione con numerose istituzioni locali e nazionali. Questo progetto ha coinvolto oltre 200 realtà del terzo settore, tra cui parrocchie, scuole e associazioni, che hanno dato vita a un anno di eventi significativi per la comunità. La sinergia tra diverse organizzazioni ha reso possibile la creazione di un ambiente fertile per il volontariato, facendo emergere il valore della comunità unita.

Un evento per il futuro

La cerimonia di chiusura, che avrà luogo il 6 dicembre presso il Teatro Massimo di Palermo, non sarà solo un momento celebrativo, ma anche un’opportunità per condividere testimonianze di giovani attivisti come Chiara Runfolo e Matilda Guagliardito, che hanno incarnato lo spirito di cittadinanza attiva. Queste storie rappresentano un faro di speranza per le nuove generazioni, sottolineando come il volontariato possa essere un veicolo di cambiamento e crescita personale.

Passaggio di testimone per il volontariato

Durante l’evento, avverrà anche il passaggio di testimone da Palermo a Modena, che sarà la nuova Capitale italiana del Volontariato. Questo trasferimento simboleggia la continuità e l’evoluzione del volontariato in Italia, invitando altre città a impegnarsi a fondo per la promozione della solidarietà e del bene comune.

Il 5 dicembre, in concomitanza con la Giornata internazionale del Volontariato, si svolgerà una Convention regionale per discutere il ruolo cruciale della solidarietà gratuita nello sviluppo delle comunità locali. Questo incontro sarà un’importante occasione di confronto tra i vari attori del terzo settore e rappresenterà un momento di celebrazione per tutti coloro che dedicano il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri.

Il volontariato si rivela essere un pilastro fondamentale della nostra società, capace di unire persone e culture diverse in un comune obiettivo: il miglioramento della qualità della vita per tutti. Il messaggio del Presidente Mattarella risuona forte e chiaro: la solidarietà non è solo un valore da celebrare, ma un impegno quotidiano che ognuno è chiamato a vivere.