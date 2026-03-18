Celebrazioni del 17 marzo: come l'Italia ricorda unità, costituzione e bandiera

Il 17 marzo 2026, giornata che commemora il 165° anniversario dell’Unità d’Italia, è stata celebrata con cerimonie ufficiali e messaggi istituzionali volti a richiamare i fondamenti della convivenza civile. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alle iniziative depositando una corona d’alloro sul sepolcro del Milite Ignoto, gesto simbolico che sottolinea il legame tra memoria e istituzioni.

Questa ricorrenza, istituita con la legge n. 222 del 23 novembre 2012 come Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, ha una duplice funzione: ricordare la proclamazione del 17 marzo 1861 e offrire un momento educativo per far conoscere ai cittadini l’importanza delle istituzioni democratiche e dei simboli nazionali.

Il significato istituzionale della celebrazione

Nel suo intervento il Presidente ha richiamato valori che stanno al centro della Repubblica, invitando le istituzioni e la società civile a farsi guidare da libertà, giustizia e pace. Tali parole non sono solo formule retoriche: rappresentano l’orizzonte entro cui pensare le politiche pubbliche e le relazioni sociali. La cerimonia al Milite Ignoto, affiancata da esecuzioni musicali come quella della Banda musicale della Polizia Penitenziaria, combina il rito solenne con la dimensione civica e culturale della commemorazione.

Un richiamo al ruolo delle istituzioni

Il messaggio istituzionale sottolinea come il rispetto dei simboli nazionali e della Costituzione sia parte integrante del vivere comune. L’evento intende rafforzare la percezione dell’identità nazionale senza scadere nel nazionalismo, promuovendo invece una cittadinanza consapevole che conosca la storia del Paese e il senso delle sue istituzioni.

Riflessioni locali: il caso di Potenza

A Potenza, sede delle celebrazioni locali, il Prefetto Michele Campanaro ha ricordato il contributo della città al processo unitario e ha deposto una corona presso la lapide commemorativa in Piazza Giacomo Matteotti. Nel suo messaggio il prefetto ha evocato il Risorgimento come patrimonio di idee e azioni: libertà, unità e indipendenza della patria sono stati obiettivi perseguiti da figure come Garibaldi, Mazzini e Cavour, e il loro lascito è utile per comprendere le radici della nostra convivenza democratica.

La memoria come leva educativa

Nel richiamare episodi storici e personaggi come Goffredo Mameli — autore del testo del Fratelli d’Italia — il messaggio del Prefetto mira anche a trasmettere ai giovani la consapevolezza del passato. L’inno nazionale e la bandiera diventano così strumenti per spiegare il concetto di patriottismo civico, fondato non sulla guerra ma sul rispetto degli ideali repubblicani e sulla partecipazione alla vita pubblica.

Valori attuali e sfide contemporanee

La celebrazione del 17 marzo si svolge in un contesto internazionale complesso, segnato da tensioni e conflitti che scuotono la sicurezza globale. In questo scenario, i richiami alla coesione sociale e alla solidarietà acquistano un senso pratico: la capacità di reagire alle crisi dipende dalla solidarietà interna e dalla fiducia nelle istituzioni. Il discorso di Mattarella ha insistito sull’idea che l’unità nazionale non sia un’eredità statica, ma una pratica civica che richiede attenzione e impegno quotidiano.

Guardare al futuro con responsabilità

Celebrando il passato, le istituzioni offrono anche uno sguardo rivolto al futuro: promuovere la conoscenza della Costituzione nelle scuole, valorizzare i simboli nazionali e sostenere iniziative culturali sono misure che alimentano il senso di comunità. Le ricorrenze come la Giornata dell’Unità nazionale servono quindi a rinsaldare il legame tra memoria storica e doveri civici, invitando ciascun cittadino a partecipare attivamente alla vita della Repubblica.