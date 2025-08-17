Dopo mesi di ricerche, le forze dell’ordine hanno catturato a Cerignola Tommaso Morra, latitante ricercato per il tentato assalto al caveau Mondialpol di Calcinato avvenuto nel 2022. L’arresto conclude una lunga fuga e segna un passo importante nelle indagini.

Cattura a Cerignola del latitante Tommaso Morra

È stato arrestato a Cerignola Tommaso Morra, considerato il capo della banda che nel 2022 tentò l’assalto al caveau Mondialpol di Calcinato, nel Bresciano.

Condannato in via definitiva a 12 anni e 6 mesi di reclusione, Morra dovrà ancora scontare circa 9 anni e 6 mesi. Latitante dal febbraio 2025 dopo essersi sottratto all’esecuzione della sentenza, era ricercato dalle autorità per la sua posizione di vertice all’interno delle cosiddette batterie cerignolane dedite agli assalti ai furgoni portavalori.

Cerignola, finisce la fuga di Tommaso Morra, il latitante che tentò il colpo al caveau Mondialpol

La cattura è stata possibile grazie a un’operazione congiunta coordinata dalla Procura di Brescia, con la collaborazione della Procura di Bari e della Direzione Distrettuale Antimafia, e con il supporto operativo della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Morra, insieme a circa 30 complici, è responsabile del tentativo di furto al caveau Mondialpol, un’azione che avrebbe fruttato almeno 80 milioni di euro. Il commando era armato di kalashnikov, mitragliette Uzi, pistole, fucili a pompa e munizioni da guerra, e quando era pronto a entrare in azione fu fermato all’interno di un capannone vicino alla sede dell’istituto di vigilanza grazie all’intervento dei Nocs, il reparto speciale della Polizia.