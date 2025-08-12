Un grave episodio di violenza si è verificato fuori da un grande magazzino in Texas. La situazione ha coinvolto diverse persone e le autorità sono intervenute rapidamente per gestire l’emergenza. I dettagli sulla sparatoria sono ancora in fase di indagine.

Tragedia ad Austin: sparatoria fuori da un grande magazzino

Un grave episodio di violenza ha scosso la città di Austin, in Texas, dove un uomo armato ha aperto il fuoco all’esterno di un grande magazzino Target.

Secondo quanto riportato dal New York Times, tre persone hanno perso la vita, tra cui un bambino, mentre una quarta persona è rimasta ferita. Due delle vittime sono decedute sul posto poco dopo l’arrivo dei soccorritori, intorno alle 14:20 ora locale, mentre una terza è morta successivamente in ospedale.

Sparatoria mortale: l’aggressore in fuga e l’arresto dopo il furto di auto

Dopo la sparatoria, l’uomo, identificato dalla polizia come un 32enne, ha tentato di fuggire rubando diverse automobili nelle vicinanze. Le forze dell’ordine hanno prontamente organizzato una caccia all’uomo che si è conclusa con il suo arresto.

Le autorità in queste ore stanno indagando sul movente del gesto, mentre la città si interroga sulle misure di sicurezza e sulla prevenzione della violenza armata sul territorio.