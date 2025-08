Una situazione di emergenza è in corso in una base militare della Georgia, dove è stata segnalata una sparatoria e un’immediata reazione delle autorità.

Il governatore della Georgia, Brian Kemp, ha annunciato su X di essere in stretto contatto con le autorità locali, esprimendo il suo dolore per la tragedia accaduta oggi a Fort Stewart.

Il tenente colonnello Angel Tomko, in un’intervista all’Associated Press, ha confermato che la situazione è ancora in fase di valutazione, ma ha assicurato la presenza di un tiratore ancora attivo.

As we remain in close contact with law enforcement on the ground, Marty, the girls, and I are saddened by today’s tragedy at Ft. Stewart. We are keeping the victims, their families, and all those who answer the call to serve in our hearts and prayers, and we ask that Georgians…

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) August 6, 2025