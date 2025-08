Terrore ieri sera, domenica 3 agosto 2025, negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dove è andata in scena una sparatoria dopo l’Hard Summer. Il bilancio è drammatico.

Usa, sparatoria a Los Angeles dopo la festa

Notte di terrore ieri, domenica 3 agosto 2025, a Los Angeles, California, dove era in programma l’Hard Summer, ovvero un festival di musica house e techno.

Dopo la festa erano in programma diversi after party e, intorno alle ore 23.00 (le 8.00 di mattina in Italia), la Polizia è stata chiamata per l’eccessivo rumore. Arrivati a Downtown, gli agenti hanno fermato una persona in possesso di un’arma da fuoco. Due ore dopo, però, la Polizia è stata ancora chiamata per una sparatoria. Ecco il drammatico bilancio.

Usa, sparatoria a Los Angeles dopo la festa: il drammatico bilancio

Come visto, gli agenti della Polizia di Losa Angeles sono intervenuti nella notte scorsa per una sparatoria a Downtown a Los Angeles. Quando sono giunti sul posto, gli agenti hanno trovato 6 persone ferite per colpi di arma da fuoco. A terra un uomo di 29 anni già morto, mentre una donna di 52 anni è deceduta in ospedale. Due dei sei feriti, che hanno tra i 26 e i 62 anni, sono ricoverati in gravissime condizioni. Al momento non si conoscono i motivi della sparatoria né tantomeno se qualcuno sia stato arrestato.