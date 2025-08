Montana, sparatoria in un bar: almeno 4 morti, il killer è in fuga

Il sospetto, identificato come Michael Brown, di Anaconda, è in fuga e sarebbe armato.

Tragedia nel Montana, precisamente ad Anaconda, dove un uomo ha aperto il fuoco all’interno di un bar: sono almeno 4 le vittime.

Tragedia ieri ad Anaconda, nel Montana, dove un uomo ha aperto il fuoco all’interno del The Owl Bar. Sono almeno 4 i morti, come riferisce il Dipartimento di Giustizia dello Stato.

Il sospettato, secondo quanto riferito, è in fuga e sarebbe armato.

Montana, sparatoria in un bar: è caccia al killer

L’uomo sospettato di aver aperto il fuoco all’interno del The Owl Bar di Anaconda, Montana, e di aver ucciso 4 persone, si chiamerebbe Michael Paul Brown, 45enne di Anaconda. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo è attualmente in fuga e sarebbe anche armato. Brown è stato visto per l’ultima volta alla guida di un pick-up Ford F-150 bianco del 2007, mentre si dirigeva a Ovest di Anaconda, su Stump Town Road. Lo sceriffo ha dichiarato che il sospettato indossava un paio di jeans blu, una maglietta e una bandana arancione e invitato i cittadini a evitare Anaconda: “evitate la zona di Anaconda. Restate vigili e segnalate qualsiasi attività sospetta.” Le autorità hanno anche dichiarato che l’abitazione di Michael Brown è stata sgomberata.