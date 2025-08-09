Tre persone, tra cui una giovane di 18 anni e due uomini, sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta a Times Square. Gli ultimi aggiornamenti.

Una violenta sparatoria ha scosso Times Square nella tarda serata di ieri, venerdì 8 agosto, causando panico tra i presenti. Le autorità sono intervenute rapidamente e la situazione è sotto controllo, ma restano molti interrogativi da chiarire.

Sparatoria a Times Square: tre feriti e arresto del sospettato

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 agosto, una sparatoria ha scosso Times Square a New York, causando il ferimento di tre persone.

L’episodio si è verificato intorno all’1:20 del mattino, ora locale. Le autorità hanno confermato l’accaduto, comunicando l’arresto di un giovane di 17 anni, ritenuto responsabile. Attualmente, l’indagato è sotto interrogatorio, mentre non sono ancora state formulate accuse ufficiali.

Sparatoria a Times Square: caos e paura tra i presenti, indagini in corso

Diversi video pubblicati sui social mostrano la confusione e la fuga delle persone presenti sul posto, con agenti di polizia impegnati a soccorrere i feriti e a mettere in sicurezza la zona. Tra i colpiti figurano una ragazza di 18 anni, ferita al collo, un giovane di 19 anni e un uomo di 65 anni, entrambi con ferite alle gambe. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Le autorità stanno ancora ricostruendo i dettagli dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato al gesto, tra le prime ipotesi una lite in strada.