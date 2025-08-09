Una violenta sparatoria ha scosso Times Square nella tarda serata di ieri, venerdì 8 agosto, causando panico tra i presenti. Le autorità sono intervenute rapidamente e la situazione è sotto controllo, ma restano molti interrogativi da chiarire.
Sparatoria a Times Square: tre feriti e arresto del sospettato
Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 agosto, una sparatoria ha scosso Times Square a New York, causando il ferimento di tre persone.
L’episodio si è verificato intorno all’1:20 del mattino, ora locale. Le autorità hanno confermato l’accaduto, comunicando l’arresto di un giovane di 17 anni, ritenuto responsabile. Attualmente, l’indagato è sotto interrogatorio, mentre non sono ancora state formulate accuse ufficiali.
Sparatoria a Times Square: caos e paura tra i presenti, indagini in corso
Diversi video pubblicati sui social mostrano la confusione e la fuga delle persone presenti sul posto, con agenti di polizia impegnati a soccorrere i feriti e a mettere in sicurezza la zona. Tra i colpiti figurano una ragazza di 18 anni, ferita al collo, un giovane di 19 anni e un uomo di 65 anni, entrambi con ferite alle gambe. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Le autorità stanno ancora ricostruendo i dettagli dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato al gesto, tra le prime ipotesi una lite in strada.
NYPD says a 17-year-old opened fire in Times Square overnight after a dispute, injuring an 18-year-old woman and two men aged 19 and 65.
The shooting occurred in the busy tourist hub around 2am local time.
The suspect has been arrested.#NewYork #TimesSquare pic.twitter.com/CqCTWwdggq
— BPI News (@BPINewsOrg) August 9, 2025