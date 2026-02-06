Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Oggi, 6 febbraio, si apre ufficialmente la tanto attesa edizione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Questo evento eccezionale avrà luogo allo stadio San Siro e si estenderà anche a Cortina, Livigno e Predazzo. La cerimonia di apertura, che inizierà alle 20, vedrà la partecipazione di numerosi atleti e ospiti illustri.

In questa edizione, circa mille atleti, tra cui 40 rappresentanti italiani, sfileranno a Cortina, dove si svolgeranno competizioni di sci alpino, curling, bob, slittino, skeleton e biathlon.

Le gare inizieranno già nel corso della mattina, con nove atleti azzurri in competizione nel pattinaggio di figura e curling.

Un evento da non perdere

La cerimonia di apertura si preannuncia come un super show di livello mondiale, con la partecipazione di star del calibro di Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini e Ghali. Non mancheranno nomi noti del cinema italiano, come Sabrina Impacciatore e Pierfrancesco Favino. Sarà un momento indimenticabile che metterà in risalto il talento italiano e internazionale.

Un parterre d’eccezione

La cerimonia sarà arricchita dalla presenza di figure istituzionali di alto profilo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, saranno tra i protagonisti. Inoltre, 51 reali e capi di Stato provenienti da vari paesi parteciperanno all’evento, tra cui il re di Norvegia Harald V e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani.

Un imponente schieramento di sicurezza

Per garantire la sicurezza durante l’evento, è stato previsto un massiccio dispiegamento di forze di sicurezza. Saranno presenti 1.928 militari e 2.000 carabinieri, supportati da numerosi mezzi e risorse operative, tra cui radar e aerei per la difesa aerea. A questo si aggiungerà l’impegno di 1.500 volontari dell’Associazione Nazionale Alpini.

Dettagli sulla trasmissione televisiva

La cerimonia di apertura sarà trasmessa in diretta su Rai 1, RaiNews.it e Raiplay a partire dalle 19:50. Gli spettatori potranno seguire anche l’evento attraverso i canali di Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channel.

Inoltre, sono stati annunciati i portabandiera che porteranno la bandiera olimpica durante la cerimonia. Tra di loro, spiccano nomi noti come il giapponese Tadatoshi Akiba, il brasiliano Rebeca Andrade e l’italiano Nicolò Govoni, che rappresentano valori di pace e unità.

Per concludere, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si preannuncia come un evento straordinario, capace di unire sport, arte e cultura in un’unica grande celebrazione. Sarà un’occasione per mostrare al mondo l’eccezionale capacità organizzativa e creativa dell’Italia.