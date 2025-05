Preparativi per l’intronizzazione

Roma si sta preparando per un evento di grande rilevanza: la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, che si svolgerà domenica in Piazza San Pietro. Questo evento attira l’attenzione non solo dei fedeli, ma anche delle autorità locali che stanno implementando misure di sicurezza straordinarie.

Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha già annunciato un divieto di navigazione sul fiume Tevere nelle vicinanze del Vaticano, insieme a una “no fly zone” per garantire la sicurezza aerea e contrastare l’attività dei droni.

Misure di sicurezza rafforzate

Il piano di sicurezza prevede la presenza di sommozzatori e tiratori scelti delle forze dell’ordine, con un dispiegamento di circa 6mila agenti, supportati da mille volontari. La sicurezza sarà garantita attraverso tre aree di sicurezza e controlli rigorosi per l’accesso alla zona di massima sicurezza. Sono previsti cinque varchi di prefiltraggio e controlli con metal detector, per assicurare che l’evento si svolga senza incidenti.

Afflusso di fedeli e delegazioni

Oltre 200 delegazioni ufficiali straniere sono attese a Roma, con una previsione di almeno 250mila fedeli che parteciperanno alla cerimonia. Per coloro che non riusciranno a entrare in Piazza San Pietro, saranno allestiti maxischermi in piazza Risorgimento e piazza Cavour, permettendo a tutti di seguire l’evento in diretta. Anche i principali scali aeroportuali e le stazioni di trasporto pubblico saranno sotto sorveglianza, per garantire un afflusso ordinato e sicuro dei partecipanti.

Gestione del traffico e mobilità

In vista dell’evento, l’Anas ha annunciato un potenziamento della sorveglianza stradale per gestire l’aumento del traffico verso la Capitale. Sono previsti sette presidi operativi lungo le autostrade del Grande Raccordo Anulare e Roma-Fiumicino, per monitorare la viabilità e affrontare eventuali criticità. Gli utenti possono consultare in tempo reale l’evoluzione della situazione del traffico tramite l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile su smartphone e tablet. La sicurezza stradale è fondamentale, e Anas ricorda l’importanza di una guida responsabile, senza distrazioni e sotto l’effetto di alcol o droghe.