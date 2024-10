Milano: l'artista Tananai sorprende i viaggiatori con un'esibizione in metropolitana, regalando un'esperienza incantevole e divertente in dialetto napoletano

Milano, una metropoli ricca di eventi inaspettati e performance straordinarie, è stata lo scenario di una manifestazione sorprendente che ha lasciato a bocca aperta i viaggiatori della metropolitana. Tananai, l’artista emergente noto per il suo stile originale e il suo umorismo, ha scelto una modalità innovativa per presentare il suo ultimo lavoro “CalmoCobra”: ha reinterpretato il suo successo “Tango” e altri pezzi del nuovo album in una versione in dialetto napoletano.

L’esibizione in metropolitana

L’artista, con il suo tipico carisma e spontaneità, ha intrattenuto i passeggeri sulle banchine della metro di Milano, regalando un’esperienza incantevole. Con un semplice microfono e un cappuccio a coprirlo, si è presentato come un nuovo artista in ascesa. Appena entrato nella metro, ha esordito con le parole: «Sono un artista in crescita, non cerco guadagni» e ha dato inizio alla sua esibizione di Tango in dialetto.

Il pubblico ha reagito con entusiasmo. I passeggeri, inizialmente colpiti dalla situazione, hanno cominciato a riprendere l’esibizione con i loro smartphone, condividendo i video sui social network, dove sono diventati virali in breve tempo. Tra applausi e incoraggiamenti, molte persone si sono fermate per ascoltare e conversare con l’artista, che si è dimostrato affabile e disponibile come sempre.