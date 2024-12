Chanel Maya Banks, l’attrice conosciuta per il suo ruolo in “Gossip Girl“, è al centro di una controversa disputa familiare che ha scatenato un acceso dibattito pubblico.

Chanel Maya Banks di “Gossip Girl” richiede un’ordinanza restrittiva contro madre e cugina

Dopo essere stata inizialmente dichiarata scomparsa dalla sua famiglia, la Banks aveva smentito la notizia sui suoi social media, chiarendo di trovarsi al sicuro. Ora, però, la situazione si è complicata ulteriormente. L’attrice ha infatti richiesto un’ordinanza restrittiva contro sua madre, Lutchmin Judy Kumar, e sua cugina, Danielle Singh, accusandole di molestie e di aver cospirato per danneggiare la sua reputazione.

Secondo quanto riportato da Tmz, Chanel ha presentato la richiesta giovedì scorso, allegando che le due donne l’avevano contattata ripetutamente, nonostante lei avesse esplicitamente dichiarato a ottobre di voler interrompere i rapporti.

Chanel Maya Banks di “Gossip Girl” contro madre e cugina: ordinanza restrittiva in corso

La situazione ha preso una piega ancora più grave quando, come affermato da Chanel, la madre e la cugina avrebbero denunciato la sua scomparsa alla polizia di Los Angeles. Questo gesto ha portato gli agenti a eseguire un controllo per accertarsi delle sue condizioni di salute. La Banks sostiene che il 10 novembre sua madre e sua cugina siano entrate senza permesso nel suo appartamento, mentre lei era fuori città, e che abbiano aggredito il marito Carlos, sottraendogli il badge lavorativo e installando un dispositivo di localizzazione sulla sua auto. Chanel ha anche dichiarato di aver sporto denuncia per questi presunti atti.

Tuttavia, la famiglia di Chanel ha respinto con forza tutte le accuse. Fonti vicine a loro, intervistate da TMZ, hanno negato che Carlos fosse stato aggredito e affermato che i segni sul corpo del marito erano già presenti prima dell’incidente.

Chanel Maya Banks chiede protezione legale contro la madre e la cugina

La famiglia ha anche comunicato di non avere intenzione di ristabilire i legami con Chanel, vista la gravità delle sue accuse. Pur esprimendo preoccupazione per il suo benessere, hanno dichiarato di essere sollevati nel sapere che è al sicuro e preferiscono lasciarsi alle spalle la vicenda.

A novembre, dopo essere stata dichiarata scomparsa, Chanel era stata ritrovata viva e in buone condizioni dalla polizia. In seguito, l’attrice aveva pubblicato un post su Instagram, poi rimosso, in cui spiegava di essere andata in Texas per un battesimo organizzato dal suo pastore. La situazione, segnata da crescenti tensioni familiari, continua a suscitare interrogativi.