Chanel Totti: dalla fame ai controlli della polizia, i segreti di Pechino Express

Chanel Totti e Filippo Laurino rivelano aneddoti di Pechino Express: assenza di cibo, valigie no-logo e fermate della polizia. Un racconto intimo tra fatica e riflessione sulla vita sotto i riflettori

La partecipazione di Chanel Totti alla tredicesima edizione di Pechino Express ha acceso l’interesse fin dalla prima puntata: la giovane è stata ospite del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan insieme al compagno di viaggio Filippo Laurino, e ha raccontato il dietro le quinte con sorprendente schiettezza. Registrata la scorsa estate poco dopo che Chanel aveva compiuto diciotto anni, l’esperienza è stata per lei fatta di emozioni contrastanti, fatiche fisiche e scoperte sul proprio rapporto con la notorietà.

Nel dialogo con Cattelan sono emersi dettagli che il montaggio televisivo non sempre mostra: la mancanza di certe comodità, le regole rigide sul vestiario e le conseguenze della sua vita familiare sotto i riflettori. Tra confessioni personali e aneddoti tecnici, Chanel ha ricostruito tappe che spiegano perché, nonostante l’entusiasmo, definisca l’avventura una sfida da non ripetere.

Cosa succede quando le telecamere non ci sono

La prima notte in trasferta è stata per Chanel il momento più critico: senza le telecamere presenti, ha lasciato emergere lo stress accumulato e si è sfogata con Filippo. Ha raccontato di essersi pentita di aver accettato per qualche ora, perché la mancanza di privacy, di un letto comodo e soprattutto di cibo hanno messo a dura prova il suo equilibrio emotivo. La sorpresa maggiore è stata apprendere sul posto che i partecipanti dovevano procurarsi il cibo da soli: una condizione che per lei, molto selettiva a tavola, si è tradotta in soluzioni semplici come il ricorso al riso bianco per sostenersi tra una tappa e l’altra.

Il lato alimentare: una sfida personale

Chanel si definisce alquanto schizzinosa: evita salse, spezie e preparazioni complesse, e in quel contesto ha dovuto adattarsi. La carenza di pasti adeguati ha influito sul morale tanto quanto la stanchezza fisica di giornate interminabili che iniziavano presto e finivano a tarda sera. Questo elemento ha reso evidente come un format di avventura metta alla prova non solo la resistenza fisica ma anche le abitudini quotidiane: per Chanel il cibo è stato il nodo più difficile da risolvere.

Imprevisti sul percorso e logistica di produzione

Sul cammino i due concorrenti si sono imbattuti in imprevisti pratici: raccontano di essere stati fermati più volte dalla polizia locale perché, segnalando con il braccio per chiedere passaggi, attiravano l’attenzione delle forze dell’ordine che voleva verificare i documenti. Anche la gestione dei bagagli ha creato difficoltà: Chanel ha ammesso di aver portato una valigia molto grande, fino a quarantanove chilogrammi, e di aver pagato supplementi per il sovrappeso; paradossalmente poi ha indossato solo pochi cambi, privilegiando capi no-logo imposti dal regolamento di produzione per evitare riferimenti commerciali. Un altro particolare tecnico riguarda il cameraman che, prima di iniziare le riprese, ha fatto capire ai partecipanti l’ingombro delle attrezzature: la camera da tenere in mano pesava circa quindici chilogrammi, e questo influenza ritmo e dinamiche durante la corsa.

Ritmi e orari: la giornata tipo

La routine sul set è intensa: gli orari delle prove e delle riprese si estendono dalle prime ore del mattino fino alla sera, con giornate che possono durare molte ore consecutive. Chanel e Filippo hanno ricordato giornate che iniziavano molto presto e si concludevano solo la sera tardi, quando la stanchezza fisica si somma al disagio psicologico legato al contesto primitivo. Questo spiega la reazione emotiva della prima notte e mette in luce quanto la preparazione mentale sia cruciale in programmi di endurance come Pechino Express.

Relazioni, silenzi e la pressione dei media

Il rapporto tra Chanel e Filippo è nato da un’amicizia di lunga data: le loro madri sono legate da tempo, e la coppia ha proposto agli autori il nome Raccomandati, idea che ha divertito la produzione. Nonostante il legame, l’esperienza li ha portati a una fase di distacco dopo il ritorno: i due non si sono sentiti per quasi un mese, e al ritorno in città la comunicazione è stata più lenta del previsto. Chanel ha anche parlato apertamente della pressione derivante dall’essere figlia di figure pubbliche, soffermandosi sul divorzio mediatico dei suoi genitori e su quanto sia difficile leggere articoli quando conosci la versione reale dei fatti. Ha sottolineato l’importanza di una cerchia ristretta e fidata per affrontare questi momenti.

Nonostante le difficoltà, Chanel definisce l’esperienza a Pechino Express «meravigliosa» ma onesta nel precisare che non la rifarebbe: una frase che riassume la dicotomia tra l’arricchimento personale e la fatica subita. Nel cast di questa edizione, oltre a Chanel e Filippo, figurano coppie come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Jo Squillo e Michelle Masullo, Fiona May e Patrick Stevens, Dani Faiv e Tony 2Milli e altri nomi che arricchiscono la gara con diverse personalità. L’avventura, partita in esclusiva su Sky e in streaming su Now, ha offerto uno spaccato che va oltre l’immagine pubblica e mostra le sfide umane dietro il formato televisivo.