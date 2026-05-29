Chanel Totti, oltre il cognome 

Un cognome e due genitori ingombranti. Chanel Totti è cresciuta così, tra paparazzi, copertine e costanti paragoni. Una vita raccontata dagli altri prima ancora che potesse raccontarla da sola. E per molto tempo è stata semplicemente ‘la figlia di’. Ora è arrivato il suo momento di riscatto.
Estratti audio: VIDEO tg24.sky.it – Pechino Express 2026, l’intervista ai vincitori Chanel Totti e Filippo Laurino – 15 mag 2026.
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