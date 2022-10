Chi è Orazio Schillaci, il tecnico nominato ministro della Salute nel Governo Meloni?

Giorgia Meloni ha presentata la lista dei ministri del nuovo Governo: chi è il tecnico Orazio Schillaci scelto come ministro della Salute?

Giorgia Meloni ha presentato la lista di ministri che comporrà il nuovo Governo.

Tra i tanti nomi, anche molti tecnici. È il caso di Orazio Schillaci, 56 anni, romano, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1990 e si è specializzato in Medicina Nucleare nel 1994. Sempre a La Sapienza, ha conseguito il Dottorato in Imaging funzionale radioisotopico nel 2000 e si è specializzato in Radiodiagnostica all’Università di Tor Vergata nel 2009. È presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 2013 e Professore Ordinario di Medicina Nucleare dal 2007 sia per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia che per il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica.

Dal 2019, inoltre, il medico guida l’ateneo di Tor Vergata.

Dal 2001, inoltre, Schillaci è stato nominato direttore della UOC di Medicina Nucleare del Policlinico Tor Vergata ed è presidente dell’Associazione Italiana Medici di Medicina Nucleare.

Nel corso della sua carriera medica, è stato membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità, nominato dal ministro uscente Roberto Speranza. In questo frangente, ha lavorato a stretto contatto con il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro.

Carriera e scontro con Licia Ronzulli

Negli anni, Orazio Schillaci ha fatto parte di Commissioni Sanitarie per la Regione Lazio e per il Ministero della Salute. è stato responsabile di progetti di ricerca nazionali ed internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi come Horizon 2020 dell’Unione Europea. Il nuovo ministro tecnico della Salute è anche membro dell’Editorial Board di due riviste internazionali estremamente prestigiose nel campo della Medicina Nucleare ossia l’European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging e il Journal of Nuclear Medicine.

Ha lavorato come revisore di numerose riviste internazionali ed è stato autore di 354 pubblicazioni edite a stampa.

Schillaci è uno dei pochi tecnici puri del nuovo esecutivo e ha ottenendo il ruolo scalzando la senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia, fedelissima di Silvio Berlusconi. La premier Meloni, tuttavia, si è fermamente opposta alla proposta del Cav rivendicando un profilo di alta competenza.