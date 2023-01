Chi è Rosa Rinaldi: tutto sulla candidata alle Regionali 2023

Attualmente presidente del Comitato Politico Nazionale di Rifondazione Comunista, candidata Presidente alle elezioni regionali del Lazio per Unione Popolare è Rosa Rinaldi.

Vediamo cosa c’è nella sua biografia.

Tra PCI e CGIL

Con una profonda conoscenza del funzionamento delle istituzioni, locali e nazionali, Rosa Rinaldi ha militato nel Partito Comunista Italiano fino al suo scioglimento, inserendosi poi nella segreteria nazionale della CGIL Funzione Pubblica e della Direzione nazionale della CGIL in rappresentanza dell’area congressuale Essere Sindacato dopo il congresso. Nel 2000 riceve un incarico nella Direzione nazionale della FIOM. Nel 2003 diventa vicepresidente di Rifondazione Comunista della Provincia di Roma, incarico che interrompe nel 2006 quando viene proposta sottosegretaria al ministero del Lavoro durante il secondo governo Prodi.

La candidatura alle Regionali 2023

Unione Popolare è una lista giovane, composta da uomini e donne impegnati soprattutto in battaglie sociali, che fanno della militanza attiva un’esperienza spesso totalizzante della propria vita. La stessa Rinaldi racconta di aver accettato la candidatura con una scelta tanto impegnativa quanto faticosa: «Parto da una consapevolezza che potrebbe suonare come ambiziosa. Sono convinta che nella Regione Lazio, come in tante altre Regioni, ci sarebbe bisogno di una vera e propria rivoluzione.

Non è un termine che uso facilmente o a caso, le parole sono importanti e non vanno abusate. […] Ho accettato la candidatura, con spirito di servizio, perché penso ci sia bisogno di […] salvaguardare l’ambiente e […] di contrastare i danni compiuti».