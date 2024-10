Chiara Biasi lancia una stoccata a Fedez in seguito all’arresto del suo guardaspalle.

Chiara Biasi ha risposto indirettamente a Fedez, dopo l'arresto del suo bodyguard, Christian Rosiello, con un post su Instagram. Questo si inserisce nel contesto di una polemica nata dopo che Fedez l'aveva accusata di avere una relazione con Tony Effe. Inoltre, Biasi ha raccontato di come ha incontrato Chiara Ferragni anni fa su una piattaforma chiamata duepuntozero e di come si sia sviluppata la loro amicizia quando si sono incontrate di persona a Milano.

Chiara Biasi ha lanciato una stoccata a Fedez dopo l’arresto del suo bodyguard, Christian Rosiello. Il bodyguard è stato arrestato ieri e poco dopo Chiara ha condiviso un post su Instagram che sembra rivolto al rapper, dichiarando: “Non ricambiare mai il male, siediti e osserva: chi fa del male spesso si auto-sabotano”. Questo rappresenta solo l’ultima frecciatina nei confronti di Fedez, dopo un precedente commento in cui affermava: “Gli haters odiano, noi ci eleviamo”.

Recentemente, nel bel mezzo della controversia tra Tony Effe e Fedez, quest’ultimo ha accusato il collega di avere relazioni con Chiara Biasi, dando vita a una vera e propria tempesta mediatica.

In un’altra occasione, Chiara ha parlato di come ha incontrato Chiara Ferragni. “Le nostre strade si sono incrociate molti anni fa su una piattaforma chiamata duepuntozero, che era molto popolare in Lombardia e un po’ nel Lazio. Parliamo di tempi lontani. Io sono stata l’unica iscritta da Friuli e Veneto. C’era una classifica basata sul numero di follower, e Ferragni era in cima, con il suo nickname ‘diavoletta87’. Io invece mi chiamavo ‘PrettyC’ e occupavo la quinta posizione, così ci siamo notate”.

In seguito, mentre cercava un appartamento a Milano per motivi universitari all’età di 19 anni, Chiara si è trovata a scendere da un taxi in Moscova con sua madre quando ha sentito qualcuno chiamare il suo nome: era proprio Ferragni. All’epoca, per chi muoveva i primi passi nel settore, era già molto conosciuta. Da lì è sbocciata la loro amicizia e Chiara ha sempre avuto parole gentili per lei.