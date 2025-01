Un inizio d’anno controverso per Chiara Ferragni

Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer di fama mondiale. Negli ultimi giorni, la Ferragni è tornata a far parlare di sé per una mossa social che ha sollevato numerose critiche. Dopo aver apparentemente ritrovato la serenità, l’influencer si è trovata nuovamente al centro di una tempesta mediatica, questa volta per aver condiviso alcune fotografie che non erano di sua proprietà.

Le fotografie rubate e la reazione del pubblico

La polemica è scoppiata quando Chiara ha postato sul suo profilo Instagram un carosello di immagini, tra cui una controversa fotografia di una donna di spalle con la figlia in braccio. Queste immagini, come rivelato, erano state “rubate” da altri profili social. Le legittime proprietarie delle fotografie hanno prontamente denunciato l’accaduto, scatenando un’ondata di indignazione tra i follower della Ferragni. Nonostante il tentativo dell’influencer di rimediare taggando le proprietarie degli scatti, la reazione del pubblico è stata tutt’altro che positiva.

La risposta di Chiara Ferragni alle critiche

In risposta alle accuse, Chiara ha deciso di esprimere il suo punto di vista attraverso una story su Instagram. Con un tono deciso, ha dichiarato: “Quando hai già pubblicato 17mila post ma poi posti uno slideshow con foto ispirazionali di scritte sui muri, campeggi, pizze, cappelli a fragoline, case libri auto fogli di giornale e ti accusano di voler fingere di essere un’altra persona”. Queste parole, sebbene brevi, hanno cercato di chiarire la sua posizione e di mettere fine alla polemica. Tuttavia, la reazione degli utenti è stata di ulteriore critica, con