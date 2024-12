Nel gelido fine settimana dell’Immacolata, con temperature in calo ovunque, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono concessi una fuga romantica a St. Moritz. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Oggi.

Amore da favola per Chiara Ferragni e Tronchetti Provera a St. Moritz

Nel fine settimana dell’Immacolata, i due fidanzati sono partiti da Milano venerdì pomeriggio, per raggiungere Silvaplana, in Engadina, dove Giovanni dispone di una casa di famiglia. Nonostante il freddo, sabato a mezzogiorno hanno scelto di uscire: dopo aver affittato sci, racchette e scarponi, hanno evitato le piste affollate di St. Moritz, preferendo percorsi più tranquilli. Qui hanno affrontato prima la fatica della salita con gli sci d’alpinismo, per poi godersi la discesa.

Paparazzati dal settimanale, si sono mostrati sorridenti negli scatti, testimoniando un amore che sembra davvero andare a gonfie vele.

L’amore tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera

Chiara Ferragni ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita, ritrovando l’amore accanto a Giovanni Tronchetti Provera, imprenditore e erede della famiglia Pirelli. La coppia è ormai stabile e non si nasconde più ai flash dei paparazzi. Nel frattempo, la vita privata dell’ex marito Fedez resta avvolta nel mistero. Alcuni sostengono che da tempo Fedez sia innamorato di una donna della sua età, ma che preferisca non rendere pubblica la relazione per ragioni personali. Tuttavia, al momento non sono emerse indiscrezioni o conferme ufficiali a riguardo.