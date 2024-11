Le voci su una possibile relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera circolavano da giorni, alimentate dai loro recenti avvistamenti. Ora, è arrivata l’ufficialità: il primo bacio tra i due immortalato in una foto da Il Giornale d’Italia.

Il bacio tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Si vociferava ormai da settimane di una frequentazione tra l’imprenditrice digitale e l’erede di casa Pirelli, ma non erano emerse prove. In queste ore, però, qualcosa è cambiato: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati paparazzati durante la festa di Halloween al Maka Loft di Milano mentre si scambiavano un bacio appassionato.

È la prima volta che Chiara Ferragni viene immortalata in un bacio con un nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio con Fedez. Non era accaduto neppure con Silvio Campara, CEO di Golden Goose, con cui si era frequentata prima e durante l’estate.

“Si vedono i due appiccicati come adolescenti con gli ormoni su di giri”, commenta Dagospia a proposito dello scatto.

La foto ritrae Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera in costumi coordinati e trucco a tema. I due sono stati visti scherzare e conversare per gran parte della serata, scambiandosi sguardi intensi. Nel momento clou della serata, Chiara e Giovanni si sono scambiati un bacio: lei lo tiene delicatamente fermo con una mano e lo abbraccia con l’altra, mentre lui le avvolge la schiena con il braccio, rivelando un’intimità che sembra confermare la loro relazione.

Chiara Ferragni alla presentazione del calendario Pirelli?

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, il 12 novembre prossimo potrebbe arrivare un altro passo importante tra i due:

“Ci sarà Chiara alla presentazione del calendario Pirelli”.

Sarà, dunque, l’occasione per presentarsi come coppia, ufficialmente, davanti alle telecamere e ai giornalisti? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera

Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni, è un affermato dirigente del gruppo Pirelli, con una carriera solida che segue la tradizione familiare. Figlio di Marco Tronchetti Provera, figura di spicco nell’industria italiana e già presidente di Telecom Italia. Giovanni ha ereditato una predisposizione per il settore.

Sul fronte personale, Giovanni si è separato circa un anno fa dalla moglie Nicole, da cui ha avuto tre figli.