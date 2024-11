Nella notte di Halloween a Milano, Chiara Ferragni è stata sorpresa in dolce compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. Meno di 48 ore dopo, Fedez ha “risposto” dall’altra parte del mondo all’ex moglie, venendo ripreso in un locale a New York mentre baciava con grande passione una giovane ragazza. Il video è stato pubblicato in anteprima dal giornalista Alberto Dandolo e ha subito fatto il giro del web. È stato possibile vedere il rapper baciare apertamente come se il domani non esistesse. Dopotutto, è single e non sta facendo nulla di male. L’identità della ragazza non è nota.

Chiara Ferragni con Tronchetti Provera, la ‘reazione’ di Fedez

Molti utenti hanno commentato il video. C’è chi sostiene che Fedez faccia bene a divertirsi, essendo attualmente libero da vincoli sentimentali; chi invece scrive che “limonare” in quel modo in discoteca sia “cosa da diciassettenni”; chi afferma addirittura che abbia intenzionalmente deciso di comportarsi così per farsi riprendere e finire nuovamente al centro del gossip. Teorie e supposizioni che hanno poco senso. Quello che invece è certo è che sia lui che Ferragni hanno decisamente voltato pagina dopo la fine del loro matrimonio.

Coincidenza vuole che anche il rapporto coniugale dei Ferragnez stesse crollando, una rottura ha riguardato anche Marina Di Guardo, madre dell’influencer cremonese. La stessa scrittrice ha parlato di questa situazione nelle ultime ore. Qualche giorno fa c’è stata la voce che fosse tornata single e che la sua storia d’amore con l’imprenditore americano Frank Kelcz, durata cinque anni, si fosse conclusa.

In un’intervista al magazine Di Più, la scrittrice ha confermato che la relazione con l’uomo d’affari statunitense si era conclusa, ma non di recente, bensì un anno fa, poco prima dello scandalo dei pandori che coinvolse sua figlia e successivamente la crisi con Fedez, culminando nella fine del loro matrimonio. Ha smentito quindi le voci secondo cui sarebbe stata troppo sotto pressione per via delle vicende della figlia e incapace di gestire la sua vita sentimentale.